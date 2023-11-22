السنتيسي: “بنموسى رجل نزيه.. لكن اللي كيعاونوه خبلو ليه الصوفة”

2023-11-22 / 13:14
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لبنى أبروك - هبة بريس

دافع رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، دريس السنتيسي، يومه الأربعاء، على وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، رافضا تحميله مسؤولية الاحتقان بالساحة التعليمية.

وقال السنتيسي بكلمته في الندوة الصحفية التي عقدها الفريق الحركي بمجلس النواب، يومه الأربعاء، “واش نقطعو راس بنموسى بسبب الاحتقان الواقع فالساحة التعليمية، حاشا لله..
بنموسى رجل نزيه، لكن عندو ناس كيعاونوه خبلو ليه الصوفة ومالقا اللي يفكها ليه”.

وأكد السنتيسي، على أن الحل لهذا الموضوع بين يد رئيس الحكومة، على اعتبار أن رجال ونساء التعليم يرفضون الجلوس مع الجهات الأخرى، لذلك على السيد رئيس الحكومة التدخل .

وتابع القيادي الحركي قائلا “ما أحوجنا لحضور رئيس الحكومة الى البرلمان لمناقشة موضوع التعليم، ضاع لينا شهر أكتوبر وقريب يضيع حتى نونبر..”قبل أن يسترسل بالقول “تلقينا جوابا على طلبنا، غادي جي السيد رئيس الحكومة للبرلمان، رغم أجندته الثقيلة لمناقشة الموضوع.”

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تعليق واحد

  1. التنابز بالالقاب في غياب المسؤولية حتى من هؤلاء الذين يسمون المعلمين والمعلمات الذين لا يهمهم الا الامتيازات والعطل والمصالح الشخصية …والضحية هو المواطن والتلميذ !!!!

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