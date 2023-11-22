محمد رمضان يصف أحلام ب”الملكة” و الاخيرة ترد “أنت الجوكر”

2023-11-22 / 12:50
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القسم الفني: هبة بريس

نشر الفنان المصري محمد رمضان عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام” مقطع فيديو يوثق من خلاله تواجده مع الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، في أحد الاستديوهات أثناء تسجيله إحدى أغنياته.

وظهرت أحلام في الفيديو وهي تتحدث عن محمد رمضان واصفة إياه بـ”الجوكر”، قائلة: “أنا دايماً بقول عنك الجوكر، وين ما بتحطه في أي لعبة جوكر، هذا أنت، استمر…”، ليردّ عليها رمضان قائلاً: “وأنتِ الملكة”.

يُذكر أن آخر أعمال محمد رمضان الفنية، فيلم “ع الزيرو”، الذي عُرض في دور السينما خلال الفترة الماضية، وشاركه في بطولته كلٌ من: نيللي كريم وجومانا مراد والطفل منذر..، وهو من إخراج ماندو العدل.

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