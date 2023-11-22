الملك مبرقا الرئيس الأرجنتيني الجديد: نشيد بالعلاقات الوثيقة والودية بين البلدين

2023-11-22 / 11:43
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هبة بريس

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى خافيير ميلي وذلك على إثر انتخابه رئيسا لجمهورية الأرجنتين.

وأعرب الملك في هذه البرقية لميلي عن أحر تهانيه على الثقة التي حظي بها من قبل الشعب الأرجنتيني الصديق، مشفوعة بمتمنياته الصادقة بالتوفيق في النهوض بمهامه السامية.

ومما جاء في برقية الملك “كما أود بهذه المناسبة، أن أشيد بالعلاقات الوثيقة والودية القائمة بين المملكة المغربية وجمهورية الأرجنتين، والتي ترتكز على الصداقة المتينة والتقدير المتبادل، مؤكدا لفخامتكم حرصي على العمل سويا معكم، من أجل تعميق تعاوننا الثنائي وتطويره في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، لما فيه صالح شعبينا الصديقين”.

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