” العلمي” يجري مباحثات مع رئيس مجموعة الصداقة المغاربية بالبرلمان الألماني

هبة بريس _ الرباط

أجرى رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، اليوم الثلاثاء بمقر المجلس مباحثات مع كارل يوليوس كورنبرغ، رئيس مجموعة الصداقة المغاربية بالبرلمان الألماني (البوندستاغ) الذي يقوم حاليا بزيارة عمل للمغرب على رأس وفد برلماني.

وأفاد بلاغ لمجلس النواب بأن هذه المباحثات ركزت على تثمين جودة العلاقات البرلمانية المغربية –الألمانية وسبل تعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف بين المؤسستين التشريعيتين، “مما من شأنه أن يشكل دعامة أساسية وإضافية للعلاقات بين البلدين لاسيما في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار”.

وأضاف البلاغ أن الطالبي العلمي نوه بهذه المناسبة بعلاقات التعاون الوطيدة التي تجمع بين مجلس النواب المغربي والبرلمان الألماني، خاصة ما تم تفعيله من دعم على مستوى أرشفة ورقمنه أعمال المجلس.

كما استعرض الأوراش الكبرى التي تشهدها المملكة تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، والمرتبطة بالطاقات المتجددة ومحاربة الجفاف والاحتباس الحراري وإنتاج الهيدروجين الأخضر وتحلية مياه البحر وتوفير الأمن الغذائي وبناء أكبر ميناء في الداخلة، فضلا عن إحداث قطب اقتصادي كبير يضم 23 دولة إفريقية أطلسية.

من جانبه، أبرز رئيس مجموعة الصداقة المغاربية بالبرلمان الألماني أن زيارته للمغرب تكتسي أهمية كبيرة، وتعد الأولى من نوعها لمجموعة الصداقة إلى الخارج ، مشيرا إلى تميز العلاقات بين البلدين خاصة البرلمانية منها، كما لفت إلى أن المحادثات بين الطرفين تجري على أعلى مستوى وتناقش كل القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وثمن كارل يوليوس كورنبرغ، التعاون الجيد القائم بين البلدين خصوصا في المجال الاقتصادي “الذي يتعمق يوما بعد يوم”، معربا عن أمله في تقوية هذا التعاون ليشمل مجالات أخرى وعلى رأسها الطاقات المتجددة وصناعة الهيدروجين الأخضر.

وأكد خلال هذا اللقاء الذي حضرته، على الخصوص، رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب – ألمانيا، نعيمة الفتحاوي، وسفير ألمانيا بالرباط روبرت دولغر، استعداد الشركات الألمانية لزيادة حجم استثماراتها في المغرب، منوها إلى أن من أدوار البرلمان الألماني مواكبة كل هذه الدينامية وتعزيزها.

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