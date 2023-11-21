المغرب يستضيف الدورة الثانية للمؤتمر الإفريقي للطوابع البريدية

هبة بريس - الرياط

يستضيف المغرب الدورة الثانية للمؤتمر الإفريقي للطوابع البريدية، الذي ينظمه الاتحاد البريدي الإفريقي (UPAP) يومي 21 و22 نونبر بالرباط، تحت شعار “الطوابع البريدية: استدامة القطاع في ظل الرقمنة”. وقد تم تنظيم الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بحضور وزير التجارة والصناعة، السيد رياض مزور، والأمين العام للاتحاد البريدي الإفريقي عبر تقنية التناظر الرقمي، السيد سيفوندو تشيف مويو، والمدير العام لبريد المغرب، السيد أمين ابن جلون التويمي، إضافة إلى عدد من الشخصيات وممثلي مؤسسات البريد الإفريقية.

يُعقد هذا المؤتمر، الذي يجمع بين خبراء ومسؤولي الطوابع البريدية لقرابة 40 دولة إفريقية، في سياق يتطلب إعادة تعريف البيئة الإلكترونية للطوابع البريدية لفتح الطريق أمام نجاح تطوير نشاط رقمنة الطوابع البريدية ومواجهة التحديات الكثيرة التي يعرفها هذا القطاع بالقارة الإفريقية.

وفي هذا الصدد، قال سيفوندو تشيف مويو، الأمين العام للاتحاد البريدي الإفريقي: “لتبني هذه المقاربة بشكل ممنهج وتجاوز شامل للعقبات، تم إنشاء فريق عمل تابع للجنة الاستغلال والتكنولوجيا ضمن هياكل الاتحاد البريدي الإفريقي(UPAP)، بهدف ترويج الطوابع البريدية من خلال اعتماد وسائل حديثة مثل تكنولوجيا “البلوكشين” Blockchain، بالإضافة إلى إصدار الطوابع البريدية المشفرة cryptographiques بهدف ضمان النمو والاستدامة”.

ومن جهته، صرح أمين ابن جلون التويمي، المدير العام لمجموعة بريد المغرب: ” أن التقدم التكنولوجي الذي نشهده خلال السنوات الأخيرة أدى إلى تغيير ملحوظ في عادات الأفراد وأنشطة المؤسسات. وليست الطوابع البريدية وصناعتها في معزل عن هذه التغيرات، حيث يتعين أن يستفيد هذا القطاع والفاعلون البريديون من الفرص التي توفرها الابتكارات في المجال الرقمي بهدف تطوير آفاق تجارية جديدة”.

ويهدف هذا المؤتمر الذي ينظم في شكل جلسة عامة وأربع لجان للنقاش، إلى منحالمشاركين فرصة لتبادل تجاربهم واكتشاف الابتكارات التقنية والتجارية من قبل فاعلين آخرين في مجال الطوابعية وهواة جمع الطوابع البريدية، حتى يتسنى لهم تطوير القطاع من خلال أنشطتهم. ومن بين المواضيع التي سيتم مناقشتها خلال هذا المؤتمر، يمكن ذكر “استراتيجية التسويق لإعادة إحياء هواية جمع الطوابع البريدية”؛ “سبل مكافحة الإصدارات غير القانونية وتزييف طوابع البريد”؛ “معايير وآفاق رقمنة الطوابع البريدية في إفريقيا”؛ وأخيرًا، “الابتكار وتعزيز الشراكات في هذا المجال”.

وتجدر الإشارة كذلك إلى أن بريد المغرب قام بمناسبة الدورة الثانية للمؤتمر الإفريقي للطوابع البريدية بإصدار طابع بريدي خاص يستخدم تقنية الواقع المعزز Réalité augmentée. ويجسد هذا الطابع، في ألوان دافئة تمثل إفريقيا، عدة معالم من الرباط، مدينة الأنوار. ويحتوي الطابع أيضًا على رمز QR يمكن مسحه من مشاهدة فيديو حول المؤتمر.

وعلى هامش هذا الحدث، ينظم معرض للطوابع البريدية بمشاركة عارضين من عدة دول إفريقية.

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