محكمة تطوان تودع 25 مهاجرا سريا السجن

هبة بريس - تطوان

قررت، أمس الاثنين النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتطوان، إيداع 25 مهاجرا سريا ينحدرون من دول جنوب الصحراء، بالسجن المحلي تطوان 2، ومتابعتهم بتهم الدخول إلى التراب الوطني بطريقة غير قانونية، والإقامة غير الشرعية، واستعمال العنف ضد رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بعملهم مع سبق الإصرار، والعصيان، والتجمهر المسلح.

وكانت القوات العمومية بعمالة المضيق الفنيدق قد تمكنت، يوم الجمعة27 نونبر الجاري، من إحباط محاولة اقتحام جماعي لمدينة سبتة نفذها أزيد من 1000 مهاجر سري ينحدرون من دول أفريقيا جنوب الصحراء.

وسجلت عملية الاقتحام الجماعي، التي نفذها المقتحمون إصابة 50 في صفوف القوات العمومية و30 إصابة في صفوف المقتحمين تلقوا على إثرها العلاجات الضرورية بالمستشفى المحلي للفنيدق.

وكان المقتحمون قد عمدوا إلى استخدام العنف المفرط مع استعمال أسلحة بيضاء خلال ذات الهجوم، غير ان التنسيق المحكم والتواجد الآني مكن القوات العمومية من توقيف جميع المقتحمين، مع التعرف على بعض المنظمين والمحرضين الذي جرى معهم التحقيق القضائي، تحت اشراف النيابة العامة، قبل تقديمهم إلى العدالة.

وتجدر الاشارة إلى أن عناصر القوات العمومية مازالت ترقد في المستشفى المدني بسانية الرمل نظرا لخطورة الاصابات الناجمة عقب رشقهم باحجار صخرية، فيما جرى نقل حالة واحدة الى المستشفى العسكري بالرباط بسبب حالته الحرجة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0