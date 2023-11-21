السلطات تقود حملة لتحرير الملك العمومي.. هدم أشهر سوق بمدينة الدار البيضاء + “فيديو”

2023-11-21 / 11:03
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هبة بريس - البيضاء

تقود مصالح السلطات المحلية بمدينة الدار البيضاء، حملة واسعة لتحرير الملك العمومي.

وفي هذا السياق، عاينت كاميرا هبة بريس، يوم أمس الاثنين، هدم السلطات لسوق شطيبة بمدينة الدار البيضاء.

وهدمت الجرافات عدد من واجهات محلات المأكولات السريعة والمقاهي التي تحتل الملك العمومي بشكل غير قانوني .

كما أمرت عناصر السلطات المحلية، عددا من الباعة الجائلين بإخلاء المكان من العربات المجرورة و”الكراريس” المركونة وسط الشوارع والممرات وتعيق حركة سير المواطنين والمواصلات.

 

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