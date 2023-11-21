2.3 مليار دولار شهريا.. خسائر إسرائيل بسبب الحرب على غزة

2023-11-21 / 10:13
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هبة بريس - وكالات

بلغت خسائر إسرائيل الاقتصادية خلال شهر جرّاء الحرب على غزة أكثر من 2.3 مليار دولار، وفق تقديرات نقلتها صحيفة “ذا ماركر” الإسرائيلية عن كبير الاقتصاديين في وزارة المالية الإسرائيلية.

الصحيفة ذكرت أن التقديرات تشير إلى خسارة الناتج الإسرائيلي خلال العام الجاري بسبب الحرب على غزة بواقع (1,4%)؛ ما يشكل نحو تسعة مليارات شيكل شهريًّا (2.3 مليار دولار).

وأضافت الصحيفة أن هذا يعني أن وتيرة النمو الاقتصادي ستبلغ هذه السنة (2%) فقط، علما بأن التوقعات السابقة أشارت إلى أنها ستصل إلى (3.4%).

وأوضحت أن هذه المعطيات ستُطرح، خلال الأسبوع الحالي، على الحكومة الإسرائيلية التي ستلتئم لبلورة إطار للميزانية تتضمن خطة مساعدات.

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