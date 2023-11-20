17 شهيدا في قصف استهدف منزلا وسط قطاع غزة

2023-11-20 / 23:34
0
هبة بريس _ وكالات

استشهد أكثر من 17 فلسطينياً، غالبيتهم من الأطفال والنساء، في قصف إسرائيلي همجي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت تقارير بان القصف استهدف منزلاً مأهولاً في المخيم.

واستشهد العديد من الموطنين الفلسطينيين وأصيب آخرون، بينهم أطفال ونساء، مساء اليوم الإثنين، في غارات شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان بأن الاحتلال استهدف منزلا لعائلة “سعود” داخل مخيم البريج وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين، فيما استشهدت الصحافية آلاء طاهر الحسنات جراء قصف منزل عائلتها في مدينة غزة، والصحافية آيات خضورة إثر قصف منزلها في بيت لاهيا شمال القطاع، وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأضافوا أن عددا من الإصابات وصلت مستشفى الشهيد أبو يوسف النجار جراء قصف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلا لعائلة الشاعر، شرق محافظة رفح جنوب القطاع.

كما استهدفت طائرات الاحتلال مصنع “فومكو” للإسفنج على شارع صلاح الدين شرق غزة، ما أدى لاشتعال النيران فيه

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of فرنسا.. اليونيسف تحذر من الوضع المقلق لحقوق أطفال ما وراء البحار

فرنسا.. اليونيسف تحذر من الوضع المقلق لحقوق أطفال ما…

2023-11-20 / 22:42
Photo of الصليب الأحمر يعلن أن رئيسته التقت اسماعيل هنية في قطر

الصليب الأحمر يعلن أن رئيسته التقت اسماعيل هنية في…

2023-11-20 / 22:08
Photo of المحكمة العليا الأميركية ترفض استئناف “قات–ل جورج فلويد”

المحكمة العليا الأميركية ترفض استئناف “قات–ل جورج فلويد”

2023-11-20 / 21:41
Photo of السعودية تعيد 177 معتمرا نيجيريا بعد إلغاء تأشيرات دخولهم

السعودية تعيد 177 معتمرا نيجيريا بعد إلغاء تأشيرات دخولهم

2023-11-20 / 21:31
Photo of إسرائيل تستدعي سفيرها من جنوب إفريقيا

إسرائيل تستدعي سفيرها من جنوب إفريقيا

2023-11-20 / 20:36
Photo of أبو عبيدة : استهدفنا 60 آلية عسكرية إسرائيلية في آخر 72 ساعة

أبو عبيدة : استهدفنا 60 آلية عسكرية إسرائيلية في…

2023-11-20 / 18:57
Photo of لجنة أممية : أطفال غزة يق__تلون بوحشية غير مسبوقة

لجنة أممية : أطفال غزة يق__تلون بوحشية غير مسبوقة

2023-11-20 / 18:44
Photo of “حكومة غزة”: ارتفاع عدد الشهداء إلى أكثر من 13 ألفا و300

“حكومة غزة”: ارتفاع عدد الشهداء إلى أكثر من 13…

2023-11-20 / 18:21
Photo of إسبانيا.. سانشيز يكشف عن تشكيلة حكومته الجديدة

إسبانيا.. سانشيز يكشف عن تشكيلة حكومته الجديدة

2023-11-20 / 15:15
Photo of “غوغل” تعتزم حذف حسابات “Gmail” غير النشطة

“غوغل” تعتزم حذف حسابات “Gmail” غير النشطة

2023-11-20 / 12:49

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق