المنتخب المغربي ينهي تحضيراته لمواجهة إيران في مونديال الفتيان

المنتخب المغربي ينهي تحضيراته لمواجهة إيران في مونديال الفتيان

2023-11-20 / 18:05
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خاض المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة، اليوم الاثنين، آخر حصة تدريبية قبل المباراة التي ستجمعه يوم غد الثلاثاء بمنتخب ايران، ضمن ثمن نهائي كأس العالم للفتيان.

وركز الناخب الوطني سعيد شيبا خلال الحصة التدريبية لنهار اليوم، والتي امتدت لحوالي ساعة و20 دقيقة، على وضع آخر اللمسات على المجموعة قبل مباراة الغد أمام إيران.

إلى ذلك، عين الإتحاد الدولي لكرة القدم الحكم البرتغالي بينيرو جواو بمساعدة مواطنيه خيسوس برونو ومايا لوسيانو لقيادة هذه المباراة المقررة غدا الثلاثاء بداية من الواحدة زوالا بالتوقيت المغربي

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