التويزي: لا يجب اختزال إصلاح منظومة التعليم في نظام أساسي

2023-11-20 / 11:35
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هبة بريس - الرباط

شدد أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، على ضرورة عدم اختصار العملية الكبيرة لإصلاح التعليم، في ‏مرسوم النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، الذي هو جزء ينظم المهنة، موضحا أنه إذا كان في هذا النظام أي ‏إشكال، فإن رئيس الحكومة مستعد لحله‎. ‎

وأكد في تصريح لموقع هبة بريس أن آباء التلاميذ وأولياءَهم يعرفون واقع التعليم، وأن جميع الإصلاحات التي كانت من قبل مجرد ‏‏”بريكولاج”، بينما الحكومة الحالية تريد إصلاحا جريئا للقطاع، مشددا على أن هذا لن يكون ممكنا خارج إرادة الأساتذة الذين هم أساس ‏أي إصلاح وانخراطهم ركيزة له‎.‎
ودعا التويزي، النقابات إلى القيام بدورها في هذا الإشكال، مؤكدا على أن الوضع الحالي للتعليم لا يخدم مصلحة البلاد ولا الأساتذة ولا ‏‏88 في المائة من أبناء المغاربة الذين يتابعون دراستهم في التعليم العمومي‎.‎

وذكّر أن الإشكالية التي يتخبط فيها التعليم لم تنشأ مع هذه الحكومة، وإنما بدأت منذ أواخر الثمانينات مع إغلاق الدولة لمراكز تكوين ‏الأساتذة، مما جعل غير المكونين يلجون هذه المهنة، إلى جانب وجود إشكاليات مرتبطة بالمنظومة التربوية، ومن إفرازاتها أن 30% ‏من التلاميذ المغاربة يمضون 6 سنوات بالمدرسة ولا يعرفون القراءة والحساب، وهي كارثة وفق التويزي‎.‎

وأشار القيادي في حزب الجرار، إلى أن التكوين في المستقبل يفرض على الأستاذ التوفر على إجازة في مهن التدريس واجتياز مباراة ‏وسنتين من التدريب، وذلك لتحصل المنظومة التعليمية ببلادنا على أساتذة بكفاءات وقدرات كبيرة‎.‎

وأوضح أن الحكومة قطعت مع استقطاب أي كان ليملأ الفراغ في التعليم، محملا مسؤولية ضعف تكوين بعض الأساتذة للحكومات ‏السابقة التي لم تمكنهم من تكوين، على حد وصفه‎.‎

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