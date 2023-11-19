المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يواصل استعداداته لمواجهة إيران

هبة بريس _ رياضة

يواصل المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة استعداداته للمباراة التي ستجمعه بعد غد الثلاثاء 21 نونبر بنظيره الإيراني، لحساب ثمن نهائي كأس العالم بأندونيسيا.

وأجرت العناصر الوطني اليوم الأحد حصة تدريبية على أرضية ملعب “غلورا 10 نونبر ” بمدينة سورابايا، امتدت لحوالي ساعة و25 دقيقة، ركز من خلالها سعيد شيبا، على الجانب التقني والتكتيكي.

جدير بالذكر، أن مباراة المنتخب الوطني ونظيره الإيراني ستنطلق على الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي (الواحدة ظهرا بالتوقيت المغربي).

ما رأيك؟ المجموع 6 آراء 0 6