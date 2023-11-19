مجلة أمريكية: الرباط ضمن أفضل الوجهات الإفريقية عام 2024

هبة بريس _ الرباط

أدرجت المجلة الأمريكية المرموقة “كوندي ناست ترافلر”، مدينة الرباط، التي تشهد دينامية ثقافية وفنية هائلة، من بين أفضل الوجهات الإفريقية التي يمكن زيارتها في عام 2024.

وأبرزت المجلة أن الزوار المنجذبين إلى جمال مدن عريقة من قبيل مراكش وفاس وطنجة، لطالما تناسوا الرباط، التي تعد إحدى المدن 4 الأكثر عراقة في البلاد. إلا أن هذا المعطى يرتقب أن يتغير هذا العام، حيث تشهد المدينة تحولا ثقافيا وفنيا عميقا.

ولاحظت المجلة المتخصصة في الأسفار الراقية أن برج محمد السادس سيكون إحدى أبرز المعالم السياحية في عاصمة المملكة خلال 2024، مضيفة أن هذه المعلمة، التي حصلت على شهادتي “ليد غولد” و”إتش كيو إي”، تعد البرج الأطول من نوعه في إفريقيا.

وتطرقت المجلة أيضا إلى المسرح الكبير الجديد للرباط، مبرزة أن هذا الفضاء الثقافي متعدد الوظائف الذي صممته المهندسة المعمارية الشهيرة زها حديد، سيكون أكبر صرح من نوعه في العالم العربي وإفريقيا.

واستعرضت المجلة كذلك برمجة مهرجان موازين لسنة 2024، والذي سيعود في الصيف المقبل بعد توقف بسبب “كوفيد-19”.

وذكرت المجلة بأن الأمر يتعلق بأكبر مهرجان في إفريقيا اجتذب خلال الدورات السابقة مشاهير عالميين من قبيل ريهانا وماريا كاري، مسلطة الضوء على قرب افتتاح عدة فنادق من الطراز الفاخر في الرباط.

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