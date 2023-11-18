الإمارات تدين بشدة القصف الإسرائيلي على مدرسة الفاخورة بغزة

2023-11-18 / 21:55
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هبة بريس - وكالات

عبرت دولة الإمارات العربية المتحدة، السبت، عن إدانتها واستنكارها بـ”أشد العبارات” القصف الإسرائيلي على مدرسة الفاخورة التابعة للأونروا ومدرسة تل الزعتر و”الهجمات اللاإنسانية التي تشنها إسرائيل على المدارس والمستشفيات في قطاع غزة”.

وقال بيان لوزارة الخارجية الإماراتية: “أدانت دولة الإمارات واستنكرت بأشد العبارات القصف الإسرائيلي لمدرسة الفاخورة التابعة للأونروا ومدرسة تل الزعتر والهجمات اللاإنسانية التي تشنها إسرائيل على المدارس والمستشفيات في قطاع غزة، مؤكدة رفض دولة الإمارات القاطع لاستهداف المؤسسات والأعيان المدنية في القطاع”.

وشددت الوزارة على أن “الأولوية العاجلة هي الحفاظ على أرواح المدنيين، وتوفير الحماية الكاملة للمؤسسات والأعيان المدنية وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع بشكل عاجل ومكثف وآمن ودون أي عوائق”.

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