نائب رئيس الكنيست الإسرائيلي يدعو إلى حرق قطاع غزة

هبة بريس - وكالات

طالب عضو لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي، في تغريدة على حسابه على “أكس” اليوم السبت، بحرق قطاع غزة.

ونشر نسيم فاتوري العضو المتطرف تغريدة ” قال فيها “كل الانشغال بمدى توفر الإنترنت في غزة ألا يظهر ذلك أننا لم نتعلم شيئا.. نحن إنسانيون للغاية.. احرقوا غزة الآن لا أقل من ذلك”.

وبعد ما تعرضت تغريدته لتبليغات لمحتواها التحريضي، وضع موقع “إكس” ملاحظة تحذيرية عليها حيث قام النائب الإسرائيلي بحذف التدوينة، ونشر أخرى قال فيها “لا وقود ولا ماء حتى يعود المختطفون”.

وكان فاتوري، قد طالب في وقت سابق، بنقل سكان غزة إلى اسكتلندا الواقعة شمال غرب أوروبا.

وقال فاتوري إنه يجب على إسرائيل إجلاء سكان غزة إلى البلدان المستعدة لاستقبالهم، وفقا لما ذكرته صحيفة “معاريف” العبرية.

وأضاف: نحتاج إلى أن نكون مصممين للغاية في أنشطتنا ونفكر فيما سيحدث بعد ذلك. إذا جاء رئيس وزراء اسكتلندا وقال إنه مستعد لقبول سكان غزة فليأخذهم، ونفتح ميناء غزة، ونجلب السفن، ونضعهم على متن السفن وننقلهم إلى حيث سيكونون أفضل حالاً”.

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