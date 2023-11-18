غزة.. عشرات القت.لى والجرحى بغارة إسرائيلية على مدرسة

2023-11-18 / 13:55
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هبة بريس - وكالات

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الجيش الإسرائيلي استهدف بغارة جوية مدرسة الفاخورة التابعة لوكالة الأونروا الأممية، والواقعة شمال قطاع غزة.

ونشر تلفزيون فلسطين “مشاهد دامية” لاستهداف النازحين في المدرسة في مخيم جباليا.

وتداولت وسائل إعلام فلسطينية صورًا ومقاطع فيديو لاستهداف مئات من النازحين الذين اتخذوا من المدرسة التابعة لوكالة أممية ملاذًا لهم، رغم أن كثيرًا من مدارس الأورنوا تعرضت سابقًا للقصف.

ولم يصدر بعد أي تعليق رسمي فلسطيني.

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