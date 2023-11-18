رحلات مطار طنجة الدولي تستقطب أزيد من 156 ألف مسافر

2023-11-18 / 12:22
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هبة بريس

استقطبت الرحلات الدولية بمطار طنجة ابن بطوطة الدولي خلال شهر أكتوبر المنصرم أزيد من 156 ألف مسافر، من المغاربة والأجانب، حسب معطيات للمكتب الوطني للمطارات.

وأوضح المصدر ذاته أن العدد الإجمالي للمسافرين على متن الرحلات الخارجية لمطار طنجة الدولي بلغ 156 ألف و709 مسافرا، من ضمنهم 22 ألف و826 مسافرا استعملوا الخط الجوي الرابط بين طنجة والعاصمة الإسبانية مدريد، وهو ما يشكل 14.57 في المائة من مجموع المسافرين المعنيين.

واستعمل نحو 17 ألف و320 مسافرا الخط الجوي الرابط بين طنجة وبرشلونة عاصمة إقليم كتالونيا الإسباني، أي 11.05 في المائة من مجموع المسافرين، و 16 ألف و308 مسافرا الخط الجوي الرابط بين طنجة والعاصمة البلجيكية بروكسيل، أي ما يعادل 10.41 في المائة من مجموع المسافرين المتوجيهن الى المطارات الأوروبية.

وفي السياق ذاته، استعمل 13 ألف و438 مسافرا الخط الجوي الرابط بين طنجة ومطار العاصمة الفرنسية باريس- أورلي (8.58 في المائة)، و8690 مسافرا الخط الجوي الدولي الرابط بين طنجة ومطار شارلروا البلجيكي (5.55 في المائة).

وبلغ عدد المسافرين الذين استعملوا مطار طنجة الدولي ابن بطوطة من يناير الى متم شتنبر 2023 نحو مليون و477 ألف و761 مسافرا، بزيادة تبلغ نسبتها 41 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2022 (مليون و45 ألف و142 مسافرا).

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