إحباط محاولة تسلل أزيد من 300 مهاجر إلى سبتة المحتلة

هبة بريس - تطوان

في اطار الجهود المرتبطة بمحاربة الهجرة السرية على مستوى عمالة المضيق الفنيدق، قامت القوات العمومية صباح اليوم الجمعة، بإفشال محاولة للهجوم على السياج المحيط بمدينة سبتة المحتلة.

وحسب مصدر مطلع، فقد عمدت مجموعة من المهاجرين المنحدرين من دول جنوب الصحراء إلى استغلال الساعات المبكرة قصد مباغتة القوات العمومية و تسلق السياج، غير أن الاستباقية و التواجد الآني لهذه القوات مكن من إجهاض الهجوم و القبض على أزيد من 300 مهاجر سري .

هذا و لا تزال الى حد الساعة العديد من الحملات التمشيطية على مستوى الغابات المحيطة بقيادة بليونش و مدينة الفنيدق قصد التحييد التام لهذه المحاولة.

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