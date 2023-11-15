من وراء عرض خريطة المغرب مبتورة من صحرائه في حفل محمد رمضان؟

2023-11-15 / 16:39
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هبة بريس - القسم الفني

خلف حفل الفنان المصري محمد رمضان، الذي أقيم في مركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس، ضمن فعاليات المعرض الإفريقي IATF جدلا واسعا بمنصات التواصل الاجتماعي، وذلك على إثر عرض خريطة للمغرب مبتورة من صحرائه.

وطرح العديد من النشطاء تساؤلات في هذا الصدد، حول ما إذا كانت مقصودة أم لا، مشيرين أنه يجب فتح تحقيق لمعرفة من وراء هذا الفعل، كونه يعد خطأ جسيما.

هذا و قد ضجت منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بسبب انتشار مقاطع فيديوهات توثق ظهور خريطة المغرب مبتورة، في حفل محمد رمضان، حيث تعرض الأخير وكذا الجهة المنظمة لسيل من الانتقادات اللاذعة من طرف المغاربة.

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