شفشاون..شابة متزوجة تنهي حياتها شنقا بمنزل أسرتها

2023-11-14 / 20:08
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هبة بريس - مكتب طنجة

وضعت شابة ، حدا لحياتها شنقا ، أمس الاثنين، بحي “ظهار بنعياد” بمدينة شفشاون .

وقالت مصادر محلية، إن الهالكة البالغة من العمر 35 سنة، تزوجت حديثا حيث عثر عليها جثة معلقة بواسطة حبل لفته حول عنقها داخل منزل أسرتها الكائن بالحي المذكور ، في ظروف لازالت غامضة الى حدود الآن .
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وقد جرى نقل الجثة إلى مستودع الاموات بعد حلول المصالح الأمنية بعين المكان، حيث فتحت تحقيقا لتحديد أسباب الانتحار.

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