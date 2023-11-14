وزارة الأوقاف تعلن فاتح شهر جمادى الأولى لعام 1445 هـ

هبة بريس _ الرباط

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فاتح شهر جمادى الأولى لعام 1445 هـ هو يوم غد الأربعاء 15 نونبر 2023 م.

وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أنها راقبت هلال شهر جمادى الأولى لعام 1445 هـ، بعد مغرب اليوم الثلاثاء 29 ربيع الآخر 1445 هـ موافق 14 نونبر 2023 م، فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا.

وفي ما يلي نص بلاغ الوزارة :

” تنهـي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنين أنها راقبت هلال شهر جمادى الأولى لعام 1445 هـ، بعد مغـرب يــوم الثلاثاء 29 ربيع الآخر 1445 هـ موافق 14 نونبر 2023 م. فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا.

وعليه، فـإن فاتح شهر جمادى الأولى هو يـوم غـد الأربعاء 15 نونبر 2023 م.

أهل الله هذا الشهر المبارك على مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الوطن والدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله باليمن والخير والبشر والبركات، وعلى ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة بالسعادة والهناء، وعلى الشعب المغربي والأمة الإسلامية قاطبة بالرقي والازدهار، إنه سميـع مجيـب “.

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