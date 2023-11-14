ريم شباط: “الحكومة تحارب الفقراء بدل محاربة الفقر”

هبة بريس - الرباط

اعتبرت النائبة البرلمانية عن حزب جبهة القوى الديموقراطية، ريم شباط، أن الحكومة تسعى عبر إجراءاتها وقراراتها الى محاربة الفقراء بدل محاربة الفقر.

وقالت شباط في مداخلتها بجلسة مناقشة قانون المالية لسنة 2024، يومه الثلاثاء، بمجلس النواب، “الحكومة بدل أن تحارب الفقر، تحارب الفقراء وتريد القضاء على الطبقة المتوسطة التي هي العمود الفقري للمجتمع”.

وأضافت النائبة البرلمانية قائلة “العدس اللي كان يضرب به المثل على أنه وجبه الفقراء، أضحى ثمنه 32 درهما للكيلوغرام، البطاطس بلغت 12 درهما، الدجاج 25 درهم للكيلوغرام، المحروقات انخفضت أسعارها في السوق الدولية حيث لا تتجاوز 79 دولار للبرميل، في حين شركات المحروقات لا زالت تمزق جيوب المغاربة، لا يوجد سبب منطقي يبرر هذه الزيادات”.

وتابعت المتحدثة متسائلة “هل الحكومة قادرة على ضمان التوزان في أسعار المواد الاستهلاكية؟ مبغيناهاش تعطي للمواطن 500 درهم باليد اليمنى وتاخد ليه 2000 درهم ليه باليد اليسرى.” وفق قولها

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