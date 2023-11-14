الرباط.. ميارة يتباحث مع سفير بنما

2023-11-14 / 16:39
0
هبة بريس

أجرى رئيس مجلس المستشارين، السيد النعم ميارة، اليوم الثلاثاء، مباحثات مع سفير جمهورية بنما بالرباط، توماس أنطونيو غوارديا ويليامسون.

وأفاد بلاغ لمجلس المستشارين أن السيد توماس أنطونيو أشاد، بهذه المناسبة، بالاهتمام الذي يوليه المغرب لتطوير علاقاته مع جمهورية بنما، مبديا إعجابه بالمستوى التنموي بالمملكة والأوراش التي تم إطلاقها خلال العقدين الماضيين بقيادة جلالة الملك محمد السادس.

كما أبرز السفير، يضيف المصدر ذاته، دور الدبلوماسية البرلمانية في تقريب وجهات النظر بين البلدين، خاصة بعد زيارتي رئيس مجلس المستشارين الأخيرتين لبنما في فبراير 2022 وماي 2023، وما تخللهما من لقاءات ومباحثات مثمرة مع المسؤولين الحكوميين والبرلمانيين البنميين.

وأشار البلاغ إلى أن الدبلوماسي البنمي دعا، في هذا الصدد، إلى “استثمار هذه الدينامية من أجل تذليل العقبات وكل ما يمكن أن يعيق تنمية العلاقات بين البلدين الصديقين”.

من جهته، أعرب السيد ميارة عن سعادته بهذا اللقاء الذي يعكس جودة العلاقات السياسية بين البلدين الصديقين، مجددا رغبة المملكة الأكيدة “في توطيد التعاون الثنائي مع بنما وتجاوز كل العراقيل التي يمكن أن تعترضه”.

وأكد رئيس مجلس المستشارين أن المغرب ينظر إلى علاقاته مع بنما في إطار المراهنة الصادقة على خيار التعاون جنوب – جنوب بهدف تمتين العلاقات بين الشعوب وتعزيز التعاون في شتى المجالات.

وذكر السيد ميارة، في هذا الصدد، بالخطاب الملكي الأخير بمناسبة الذكرى الـ48 للمسيرة الخضراء، الذي اعتبر أن “الواجهة الأطلسية هي بوابة المغرب نحو إفريقيا، ونافذة انفتاحه على الفضاء الأمريكي”.

كما سجل الحضور الفاعل للبرلمان المغربي، باعتباره شريكا حقيقيا موثوقا، في مختلف التكتلات البرلمانية على امتداد أمريكا اللاتينية والكراييب، مبرزا حرص مجلس المستشارين على لعب دور محوري في التقريب بين هذين الفضائين الجغرافيين المتكاملين.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of هلال: “نأسف لتدهور الوضع الأمني في افريقيا”

هلال: “نأسف لتدهور الوضع الأمني في افريقيا”

2023-11-14 / 17:00
Photo of فتاح العلوي: الحكومة ستعكف على التقليص التدريجي لعجز الميزانية

فتاح العلوي: الحكومة ستعكف على التقليص التدريجي لعجز الميزانية

2023-11-14 / 16:52
Photo of بوانو: “السي بنموسى عزيز عليا.. لكن خصو يقدم استقالتو”

بوانو: “السي بنموسى عزيز عليا.. لكن خصو يقدم استقالتو”

2023-11-14 / 16:11
Photo of وزيرة المالية: “قانون مالية 2024 استجابة حقيقية لمطالب المغاربة”

وزيرة المالية: “قانون مالية 2024 استجابة حقيقية لمطالب المغاربة”

2023-11-14 / 14:14
Photo of السنتيسي: “إجراءات مالية 2024 تؤثر على قفة المواطن ووجبته اليومية”

السنتيسي: “إجراءات مالية 2024 تؤثر على قفة المواطن ووجبته…

2023-11-14 / 13:58
Photo of شهيد: الطبقة الوسطى في المغرب أصبحت فقيرة ومفقرة

شهيد: الطبقة الوسطى في المغرب أصبحت فقيرة ومفقرة

2023-11-14 / 13:37
Photo of الأغلبية الحكومية: “مالية 2024” يتضمن إجراءات لحماية الأسرة المغربية

الأغلبية الحكومية: “مالية 2024” يتضمن إجراءات لحماية الأسرة المغربية

2023-11-14 / 12:12
Photo of “الأغلبية الحكومية” تندد بالعدو.ان الإسرائيلي على غزة

“الأغلبية الحكومية” تندد بالعدو.ان الإسرائيلي على غزة

2023-11-14 / 11:44
Photo of إفشاء السر المهني يخلق الجدل بمجلس البيضاء و الرميلي تتوعد المخالفين

إفشاء السر المهني يخلق الجدل بمجلس البيضاء و الرميلي…

2023-11-14 / 10:14
Photo of أخنوش للأساتذة المضربين : ديرو النية ورجعو تخدمو وسنحل الإشكالات المطروحة

أخنوش للأساتذة المضربين : ديرو النية ورجعو تخدمو وسنحل…

2023-11-14 / 01:13

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق