إفشاء السر المهني يخلق الجدل بمجلس البيضاء و الرميلي تتوعد المخالفين

2023-11-14 / 10:14
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

ضجة كبيرة أحدثها تسريب وثيقة رسمية وجههتها الكتابة العامة لولاية جهة الدار البيضاء سطات بخصوص عدم التأشير على تعيين إحدى الموظفات على رأس مصلحة حيوية.

تسريب الوثيقة التي يرفض من خلالها والي جهة الدار البيضاء سطات المعين حديثا التأشير على تعيين موظفة جماعية على رأس مصلحة التعمير، آثار جدلا كبيرا و أغضب الرميلي عمدة المدينة و محيطها.

و طالبت الرميلي بفتح تحقيق داخلي لمعرفة هوية مسرب الوثيقة التي تدخل في خانة “السرية” بين المصالح الداخلية، خاصة أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها تسريب مثل هاته الوثائق.

و تعهدت نبيلة الرميلي باتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة في حق أي موظف أو مسؤول ثبت تورطه في إفشاء السر المهني عبر تسريب وثائق تخص الجماعة.

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تعليق واحد

  1. يعني لا تتكلموا عن الفساد ولا تفضحوا الفاسدين؟
    تحياتي لكل من ينشر ثياب الفاسدين إلى الرأي العام.

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