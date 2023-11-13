أبو عبيدة : إسرائيل “تماطل” في ملف تبادل الأسرى-

2023-11-13 / 22:34
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هبة بريس _ وكالات

قال الناطق العسكري باسم كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة (حماس) مساء الاثنين، إن إسرائيل “تماطل” في ملف تبادل الأسرى.

وقال أبو عبيدة في كلمة ألقاها في اليوم الثامن والثلاثين من معركة “طوفان الأقصى”: “كان هناك جهود من الوسطاء القطريين للإفراج عن محتجزي العدو مقابل الإفراج عن 200 طفل فلسطيني و75 امرأة”.

وأضاف “العدو طلب الإفراج عن 100 امراة وطفل من محتجزيه في غزة، وأخبرنا الوسطاء أنه بإمكاننا في هدنة مدتها 5 أيام أن نفرج عن 50 محتجزا، وأن هذه الهدنة تتضمن وقف إطلاق النار والسماح بدخول المساعدات إلى القطاع لكن العدو يماطل”.

وقال أبو عبيدة إن “مجاهدينا تمكنوا من تدمير 20 آلية عسكرية إسرائيلية خلال الـ48 ساعة تدميرا كليا أو جزئيا”.

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