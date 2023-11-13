بركة..هدفنا تعليم التلميذ وعدم المس بحقوق الأستاذ

هبة بريس _ الرباط

قال نزار بركة الأمين العام لحزب الإستقلال خلال اجتماع زعماء الأغلبية وبرلمانيين من أحزابهم اليوم الاثنين 13 نونبر بالرباط إن هذه الحكومة واجهت منذ تنصيبها، جفاف وكورونا وأوضاع دولية وهو السياق الذي يتطلب التعبئة الجماعية لتجاوز كل الصعوبات

وشدد نزار بركة على أن “الحكومة هي التي تطبق البرامج الملكية، والأغلبية أتت ببرنامج مهم، ولا يمكننا الفشل فيه”.

واعتبر.وزير التجهيز والماء أن “إصلاح التعليم انطلق، ومدارس الريادة أظهرت نتائج، وبالتالي يجت تسريع الإصلاح، ويجب أن ندافع عن المدرسة العمومية وتحقيق الجودة خصوصا أن نسبة كبيرة من التلاميذ يدرسون في القطاع العام”.

وأكد قائلا “لا نريد إضعاف النقابات، بل تقويتها، واللجنة التي ستشكلها الحكومة ستعمل على ايجاد الحل، لأن الهدف هو ضمان تعليم التلميذ وعدم المس بحقوق الأستاذ”.

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