ميراوي يستعرض مستجدات الاستفادة من “المنح الدراسية”

2023-11-13 / 17:43
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هبة بريس - الرباط

استعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي مستجدات الاستفادة من المنح الدراسية.

وذكر الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب، يومه الاثنين، أنه تم اسناد البث في طلبات الاستفادة من المنح الدراسية الى لجنة وزارية تترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي بدلا من اللجان الاقليمية.

وأضاف الوزير، أنه يشترط في المقدم لطلب المنحة أن يكون مسجلا مع أفراد أسرته في السجل الوطني الموحد، مشددا على أن الاعتماد على السجل الاجتماعي الموحد سيشكل آلية نادعة وفعالة لتمكين الطلبة في الوضعية الاجتماعية الهشة من الاستفادة الأولوية.

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