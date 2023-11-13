رابطة جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بفاس تحتج على تعطيل الدراسة

ع محياوي _ هبة بريس

تتابع رابطة جمعيات امهات وآباء واولياء التلاميذ بفاس بانشغال كبير، حسب بلاغ لها توصلت هبة بريس بنسخة منه ، الاحتقان والتصعيد غير المسبوقين بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة والشغيلة التعليمية بالمدرسة العمومية حول مضامين النظام الاساسي لموظفي الوزارة ،الذي تعتبره هذه الاخيرة مجحفا في حقها.

هذا التصعيد وحسب ذات البلاغ، أدى الى استمرار الاضراب ،وتعطيل الدراسة بالمدارس العمومية، وهو مايمس في العمق فلذات اكبادنا من حقهم الدستوري في الدراسة والتحصيل.

ووعيا من الرابطة بكل مكوناتها،بحساسية ودقة المرحلة ، ومن منطلق المسؤوليات الملقاة على عاتق الرابطة كشريك اساسي في النظومة التربوية ، فإنها تدعو الى :

1/نزع فتيل الاحتجاجات بايجاد الحلول الكفيلةللوقف الفوري للاضرابات المتتالية، مراعاة لمصلحة التلاميذ وضمان الحفاظ على الزمن المدرسي.

2/تشبثنا بحق ابنائنا الدستوري في التعليم والتعلم المجانيين وبالجودة المطلوبة.

3/تعويض التلاميذ فيما ضاع من زمنهم الدراسي،ترسيخا لمبدأ تكافؤ الفرص.

4 /مطالبة الوزارة الوصية بتحمل مسؤولياتها لايجاد السبل الكفيلة للنهوض اكثر بالمدرسة العمومية بكل مكوناتها الادارية والتربوية.

5/التاكيد على ان المدرسة العمومية بكل مكوناتها هي اساس كل اقلاع علمي ، واقتصادي، واجتماعي، والتصدي لكل المخططات الهادفة الى المس بها والنيل منها.

6/وتضع الرابطة بكل مكوناتها، نفسها رهن اشارة كل المبادرات الجادة والمسؤولة الهادفة التي تخدم قضايا واشكالات المدرسة العمومية.

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