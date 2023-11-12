الدرهم يتراجع بنسبة 0,22 في المائة مقابل الأورو

هبة بريس _ وكالات

أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم تراجع بنسبة 0,22 في المائة مقابل الأورو، وارتفع بنسبة 0,96 في المائة أمام الدولار الأمريكي، خلال الفترة من 02 إلى 08 نونبر الجاري.

وأوضح البنك المركزي، في نشرته الأسبوعية الأخيرة، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

وأشار إلى أنه بتاريخ 02 نونبر 2023، بلغت الأصول الاحتياطية الرسمية 354,4 مليار درهم، أي بانخفاض قدره 0,4 في المائة من أسبوع لآخر، وبارتفاع بـ 4,3 في المائة على أساس سنوي.

وتابع بنك المغرب أنه ضخ، في المتوسط اليومي، ما مجموعه 113,1 مليار درهم، منها تسبيقات لمدة 7 أيام بقيمة 43,6 مليار درهم، وعمليات لإعادة الشراء طويلة الأجل، وقروض مضمونة بما يعادل على التوالي 41,7 مليار درهم و27,8 مليار درهم.

وعلى مستوى السوق بين الأبناك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 1,9 مليار درهم، بينما بلغ المعدل البين – بنكي 3 في المائة في المتوسط.

أما فيما يتعلق بطلب العروض ليوم 08 نونبر الجاري (تاريخ الاستحقاق 09 نونبر)، ضخ بنك المغرب مبلغ 40,7 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

وبخصوص سوق البورصة، شهد مؤشر “مازي” تراجعا بنسبة 0,6 في المائة، ليصل أداؤه منذ مطلع السنة الجارية إلى 11,6 في المائة. ويعكس هذا التطور الأسبوعي بالأساس انخفاض مؤشرات قطاعات التوزيع 6,4 في المائة، والتأمينات 2 في المائة، وصناعة الأغدية الفلاحية 1 في المائة.

وفي المقابل، سجلت المؤشرات المتعلقة بقطاعي المباني ومواد البناء وشركات التوظيف العقاري ارتفاعا بـ 1,4 في المائة و1,3 في المائة على التوالي.

وبخصوص الحجم الإجمالي للمبادلات، فقد بلغ 219,6 مليون درهم، مقابل 402,7 مليون درهم خلال الأسبوع السابق.

وفي السوق المركزية للأسهم، بلغ الحجم اليومي المتوسط للمبادلات 39,8 مليون درهم بعد 79,3 مليون درهم

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