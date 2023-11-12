سقوط “عدد كبير” من الشهداء والجرحى في قصف على مقر للأمم المتحدة

2023-11-12 / 11:58
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هبة بريس _ وكالات

أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الأحد استشهاد وإصابة “عدد كبير” من الأشخاص جراء قصف طال مقرا له في مدينة غزة لجأ إليه فلسطينيون هربا من الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وقال البرنامج في بيان إن القصف أدى إلى سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى، معتبرا أن “المأساة المستمرة المتمثلة في استشهاد وإصابة المدنيين الرازحين تحت النزاع أمر غير مقبول ويجب أن يتوقف”.

ونوّه البيان إلى أن المقر أخلي من موظفي الأمم المتحدة في الأسبوع الأول من الحرب التي اندلعت في السابع من أكتوبر، قبل أن يفتح لاستقبال النازحين.

وأضاف “يجب احترام وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية وحرمة مرافق الأمم المتحدة في جميع الأوقات”.

على صعيد آخر، أظهرت مقاطع مصورة لوكالة فرانس برس حفرة في وسط باحة مدرسة تديرها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” في مدينة بيت لاهيا بشمال قطاع غزة.

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