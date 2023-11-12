فنزويلا تدين “الإبادة الجماعية” الإسرائيلية في غزة

2023-11-12 / 09:33
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هبة بريس _ وكالات

أدانت الحكومة الفنزويلية، “الإبادة الجماعية” التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مطالبة بالوقف الفوري لهذه الجرائم.

وقالت وزارة الخارجية في بيان نشرته على منصة “إكس” فجر الأحد، “تنضم فنزويلا إلى الدول الإسلامية والعربية التي تدين بشدة العدوان الإسرائيلي على فلسطين”.

واستضافت العاصمة السعودية الرياض، السبت، قمة إسلامية عربية مشتركة بشأن غزة.

وقالت الخارجية إن “جمهورية فنزويلا البوليفارية ترفض بشدة مظاهر الكراهية، والدعوة إلى تدمير الشعب الفلسطيني، وحملة الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل بروح العقيدة النازية ضد شعب غزة”.

وأضافت الخارجية الفنزويلية، أن “القتل الممنهج الذي تمارسه إسرائيل ضد السكان المدنيين العزل في غزة يجب أن يتوقف فورا”.

وتابعت: “يجب توفير المساعدات الإنسانية دون أي قيود، ويجب ضمان استقلال فلسطين من قبل جميع الهيئات والمنظمات الدولية، كما طالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخرا”.

يذكر أن فنزويلا أرسلت أكثر من 30 طنا من المساعدات الإنسانية إلى مصر لإيصالها إلى سكان غزة.

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‫6 تعليقات

  3. أللهم وفق العرب لدعم الأشقاء في فلسطين وخاصة المنكوبين في غزة والخروج بقرارات قوية ومؤثرة..

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  5. يا أعداء الإسلام.كثر الله أحزانكم وأطال الله عزائكم ورفع عن قلوبكم الأفراح وشتت شملكم وجعل كل أيامكم عزاء. اللهم يارب العالمين

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  6. اللهم إني استودعتُك فلسطين وأهلَها كبارَها وصغارَها رجالَها ونساءَها شبابَها وبناتِها أرضَها وسماءَها فاحفظها يا ربنا من كل سوء. اللهم انصر المسلمين في فلسطين وثبت أقدامهم يارب ..

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