حاول الفرار من أعلى بناية أمنية.. أمن البيضاء ينقل موقوفا للمستشفى

هبة بريس

أسفرت التدخلات الميدانية المنجزة في إطار مكافحة الجريمة، التي باشرتها عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن الدار البيضاء، زوال أمس الجمعة 10 نونبر الجاري، عن ضبط خمسة أشخاص بمنطقة الهراويين، للاشتباه في تعاطيهم للتخدير بالشارع العام في ظروف تشكل خطرا على سلامة الأشخاص والممتلكات.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد تم نقل المشتبه فيهم لمقر دائرة الشرطة المختصة ترابيا بمنطقة الهراويين، من أجل إخضاعهم للأبحاث القضائية الضرورية، غير أن أحد المشتبه فيهم حاول الفرار من الطابق الثاني للبناية الأمنية مما تسبب في سقوطه وإصابته بجروح بليغة.

وقد تم نقل الشخص المصاب للمستشفى لتلقي العلاجات اللازمة، بينما فتحت الشرطة القضائية بحثا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للتحقق من جميع ظروف وملابسات هذا الحادث.

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