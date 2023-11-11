حاول الفرار من أعلى بناية أمنية.. أمن البيضاء ينقل موقوفا للمستشفى
هبة بريس
أسفرت التدخلات الميدانية المنجزة في إطار مكافحة الجريمة، التي باشرتها عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن الدار البيضاء، زوال أمس الجمعة 10 نونبر الجاري، عن ضبط خمسة أشخاص بمنطقة الهراويين، للاشتباه في تعاطيهم للتخدير بالشارع العام في ظروف تشكل خطرا على سلامة الأشخاص والممتلكات.
وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد تم نقل المشتبه فيهم لمقر دائرة الشرطة المختصة ترابيا بمنطقة الهراويين، من أجل إخضاعهم للأبحاث القضائية الضرورية، غير أن أحد المشتبه فيهم حاول الفرار من الطابق الثاني للبناية الأمنية مما تسبب في سقوطه وإصابته بجروح بليغة.
وقد تم نقل الشخص المصاب للمستشفى لتلقي العلاجات اللازمة، بينما فتحت الشرطة القضائية بحثا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للتحقق من جميع ظروف وملابسات هذا الحادث.
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8 تعليقات
الحمد لله على نعمة الأمن والأمان والاستقرار..
كان على رجال الشرطة تكبيل أيدي الموقوف حتى لا يتعرض لأي مكروه..
جتحية تقدير واحترام لرجال الشرطة على عملهم الشجاع..
على رجال الشرطة تكثيف الحملات الأمنية للقضاء على المجرمين..
عمل الشرطة مهنة المتاعب مودتي لهم وتقديري واحترامي لهم ..
يجب معاقبته بأقصى العقوبات ..
اللهم احفظ رجال الأمن والقضاء الساهرين على تطبيق القانون..
الصراحة نريد رؤوس الكبيرة التي تزود المخدرات بالاطوان إلى الدارالبيضاء وما جاورها ..والله انني اعاني شخصيا مع ابني جراء المخدرات
حتى انني رفعت شكوى شفوية في مقر الرحمة بائع المخدرات في بيته بكل انواعها .فإدا بي ابني يعود مساء ذلك اليوم حاملا لي خبر ))ادخل سوق راسك لقد لقد علم المروج المخدرات ببلاغك احدر .أصبحت انا من يجب أن يخاف لاهو
يجب تنقية السلك شرطة من هؤلاء الخونة الدين أعطو القسم ومازالت يعملون ظد بلدهم
ولكم منا السلام يامن يغيرون على بلدهم