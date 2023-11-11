حاول الفرار من أعلى بناية أمنية.. أمن البيضاء ينقل موقوفا للمستشفى

2023-11-11 / 09:15
8
هبة بريس

أسفرت التدخلات الميدانية المنجزة في إطار مكافحة الجريمة، التي باشرتها عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن الدار البيضاء، زوال أمس الجمعة 10 نونبر الجاري، عن ضبط خمسة أشخاص بمنطقة الهراويين، للاشتباه في تعاطيهم للتخدير بالشارع العام في ظروف تشكل خطرا على سلامة الأشخاص والممتلكات.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد تم نقل المشتبه فيهم لمقر دائرة الشرطة المختصة ترابيا بمنطقة الهراويين، من أجل إخضاعهم للأبحاث القضائية الضرورية، غير أن أحد المشتبه فيهم حاول الفرار من الطابق الثاني للبناية الأمنية مما تسبب في سقوطه وإصابته بجروح بليغة.

وقد تم نقل الشخص المصاب للمستشفى لتلقي العلاجات اللازمة، بينما فتحت الشرطة القضائية بحثا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للتحقق من جميع ظروف وملابسات هذا الحادث.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الرياح تنوب على المغاربة في إنخفاض قياسي لفاكهة “الافوكادو”

الرياح تنوب على المغاربة في إنخفاض قياسي لفاكهة “الافوكادو”

2023-11-11 / 13:03
Photo of أكادير: حجز 4 أطنان من الملابس المستعملة قادمة من الشمال

أكادير: حجز 4 أطنان من الملابس المستعملة قادمة من…

2023-11-11 / 12:04
Photo of ترويج المخدرات يجر 4 أشخاص للاعتقال بسلا

ترويج المخدرات يجر 4 أشخاص للاعتقال بسلا

2023-11-11 / 11:53
Photo of بأيت ملول والعرائش.. المديرية تفتتح مصلحتين أمنيتين جديدتين

بأيت ملول والعرائش.. المديرية تفتتح مصلحتين أمنيتين جديدتين

2023-11-11 / 11:09
Photo of استئنافية مكناس توزع 79 سنة سجنا نافذة على قا.تلي صاحب محطة وقود

استئنافية مكناس توزع 79 سنة سجنا نافذة على قا.تلي…

2023-11-11 / 10:14
Photo of طقس السبت.. استمرار برودة الجو بمعظم مناطق المملكة

طقس السبت.. استمرار برودة الجو بمعظم مناطق المملكة

2023-11-11 / 09:13
Photo of وزارة التجهيز والماء .. جهة الشرق تستحوذ على اهم اعتمادات ميزانية 2024

وزارة التجهيز والماء .. جهة الشرق تستحوذ على اهم…

2023-11-10 / 22:35
Photo of السيمو: مؤججو الاحتقان بقطاع التعليم الآن هم من عارضوا فتح الحوار مع الأساتذة طيلة عشر سنوات

السيمو: مؤججو الاحتقان بقطاع التعليم الآن هم من عارضوا…

2023-11-10 / 21:51
Photo of “اضراب الاساتذة” ..رابطة تراسل الحكومة لحذف دروس من الامتحانات الإشهادية

“اضراب الاساتذة” ..رابطة تراسل الحكومة لحذف دروس من الامتحانات…

2023-11-10 / 20:48
Photo of “تعليق زائف حول تقديم رشوة “..ولاية أمن طنجة تكشف حقيقة فيديو يروج

“تعليق زائف حول تقديم رشوة “..ولاية أمن طنجة تكشف…

2023-11-10 / 20:15

‫8 تعليقات

  8. الصراحة نريد رؤوس الكبيرة التي تزود المخدرات بالاطوان إلى الدارالبيضاء وما جاورها ..والله انني اعاني شخصيا مع ابني جراء المخدرات
    حتى انني رفعت شكوى شفوية في مقر الرحمة بائع المخدرات في بيته بكل انواعها .فإدا بي ابني يعود مساء ذلك اليوم حاملا لي خبر ))ادخل سوق راسك لقد لقد علم المروج المخدرات ببلاغك احدر .أصبحت انا من يجب أن يخاف لاهو
    يجب تنقية السلك شرطة من هؤلاء الخونة الدين أعطو القسم ومازالت يعملون ظد بلدهم
    ولكم منا السلام يامن يغيرون على بلدهم

    1
    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق