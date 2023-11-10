شيبا : الصرامة التكتيكية كانت حاسمة ضد منتخب بنما

2023-11-10 / 20:21
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هبة بريس - و م ع

أكد مدرب المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة، سعيد شيبا، أن الفوز الذي حققه المنتخب الوطني، اليوم الجمعة أمام منتخب بنما برسم مباراته الأولى بكأس العالم، تحقق بفضل صرامته التكتيكية.

وقال شيبا، عقب نهاية المباراة التي فاز بها أشبال الأطلس بهدفين دون مقابل (2-0)، “عانينا كثيرا أمام منتخب بنما حتى الصافرة النهائية للحكم، لكن الصرامة التكتيكية للاعبين كانت حاضرة”.

وأوضح أنه كان بإمكان المنتخب الوطني حسم المباراة في الشوط الأول لو تمكن اللاعبون من استغلال الفرص التي أتيحت لهم، مبرزا أن الرطوبة وارتفاع درجة الحرارة أثرت على الحالة البدنية للاعبين وعلى أدائهم.

وأشار الناخب الوطني إلى أن لاعبيه مطالبون بالتأقلم مع هذه الظروف من أجل تطوير لعبهم بشكل أفضل خلال باقي مباريات كأس العالم (تنظم بإندونيسيا ما بين 10 نونبر و2 دجنبر 2023).

وذكر سعيد شيبا أن المنتخب الوطني سيستغل الأيام الثلاثة المقبلة لاستعادة الطراوة البدنية للاعبيه، والدخول في المباراة المقبلة ضد الإكوادور بحالة ذهنية جيدة، مؤكدا أن الهدف هو ضمان التأهل لدور الـ16 من المباراة الثانية.

من جانبه، اعتبر لاعب وسط المنتخب الوطني، محمد الحموني، أن الفوز على بنما يعد مكافأة “لمرحلة طويلة من التحضير”.

وأضاف الحموني، الذي تم اختياره أفضل لاعب في المباراة، أن أشبال الأطلس سيخوضون المباريات المقبلة بكل عزيمة وروح جماعية للذهاب إلى أقصى حد ممكن في هذه المسابقة العالمية.

ويلتقي المنتخب المغربي، المتواجد في المجموعة الأولى، منتخب الإكوادور يوم 13 نونبر الجاري، قبل مواجهة البلد المضيف إندونيسيا في 16 نونبر الجاري.

وتتميز هذه الدورة من كأس العالم (أقل من 17 سنة) بمشاركة 24 منتخبا، وتقام في جاكرتا وسورابايا وباندونج وسوراكارتا.

وإلى جانب المغرب، يمثل القارة الأفريقية في هذه التظاهرة العالمية، منتخبات السنغال مالي وبوركينا فاسو.

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