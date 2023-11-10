غزة..انتشال نحو 50 قــ..ـتيلا من داخل مدرسة جراء قصف اسرائيلي

2023-11-10 / 19:13
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هبة بريس - وكالات

أعلن مدير مستشفى الشفاء عن انتشال حوالي 50 قتيلا من داخل مدرسة البراق في غزة بعد قصف صاروخي ومدفعي إسرائيلي استهدفها في اليوم الخامس والثلاثين للحرب على غزة.

وقال مدير مستشفى الشفاء محمد أبو سلمية إن “حوالي 50 قتيلا تم انتشالهم من داخل مدرسة البراق في شارع اللبابيدي في حي النصر في غزة بعد قصف صاروخي ومدفعي طال المدرسة صباح الجمعة”.

وأكد مكتب الإعلام الحكومي التابع لحماس أن عددًا من الدبابات تتمركز على بعد 200 متر من مدرسة البراق في حي النصر، حيث تحاصر الدبابات مستشفيات النصر للأطفال والرنتيسي للسرطانات والأطفال والعيون ومستشفى الأمراض العقلية والنفسية.

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