مطار العروي: الجمارك تحجز عملة صعبة دون تصريح مسبق

2023-11-10 / 15:29
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هبة بريس _ يسير الإيحيائي

علمت “هبة بريس” من مصادر خاصة أن جمارك مطار “العروي” بالناظور تمكنت صباح اليوم الجمعة من توقيف مواطن مغربي يحمل جنسية ألمانية وبحوزته ما يقارب 60،000 أورو كان ينوي إدخالها للتراب الوطني بطريقة غير قانونية ودون تصريح مسبق .

وأضاف ذات المصدر أن الرحلة الجوية إنطلقت من قطر صوب أبو ظبي ثم مطار العروي حيث كانت وجهتها الأخيرة إلى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء قبل أن تتمكن مصالح الجمارك من توقيف المعني بالأمر وبحوزته هذا المبلغ من العملة الصعبة .

هذا وتخضع عملية نقل الأموال عبر الحدود إلى إجراءات قانونية تبتدئ بتصريح المسافر ثم إخضاعه للبحث والتحقيق عن مصدر العملة والطريقة التي تم الحصول عليها خوفا من إرتباطات محتملة بمصادر تمويل الإرهاب او التجارة الدولية في المخدرات.

ويعتبر جهاز الجمارك أحد أهم المتداخلين في هذه العمليات إذ يناط به ضبط تهريب الأموال من الداخل إلى الخارج والعكس صحيح، حيث أذا ما ثبت أن مصدر تلك الأموال مشروع ويفتقد للتصريح تفرض الجمارك غرامة مالية لصالح الدولة قصد إسترجاعها.

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