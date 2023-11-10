ولي العهد السعودي: ندعو إلى وقف الحرب والتهجير القسري في غزة

هبة بريس - وكالات

دعا ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الجمعة، إلى وقف الحرب في غزة، والتهجير القسري للفلسطينيين.

وقال خلال القمة الأفريقية السعودية التي تستضيفها العاصمة الرياض “ندين ما يشهده قطاع غزة من اعتداء عسكري واستهداف المدنيين واستمرار انتهاكات سلطة الاحتلال الإسرائيلية للقانون الدولي والإنساني”.

وأضاف “نؤكد ضرورة وقف هذه الحرب والتهجير القسري”.

من جانب آخر، أعلن ولي العهد السعودي، إطلاق مبادرة الملك سلمان بن عبد العزيز الإنمائية في أفريقيا عبر تدشين مشروعات وبرامج إنمائية في القارة بقيمة تتجاوز مليار دولار.

وأضاف الأمير محمد أن “المملكة تحرص على دعم حلول مبتكرة لمعالجة الديون الأفريقية وتؤكد حق الدول في تنمية مواردها وقدراتها الذاتية”.

وأشار إلى أن السعودية ستزيد عدد سفاراتها في أفريقيا لأكثر من 40 سفارة.

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