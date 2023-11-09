عزيز اخنوش

أخنوش يحل بالرياض لتمثيل الملك في ثلاث اجتماعات على مستوى القمة

2023-11-09 / 23:45
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حل رئيس الحكومة عزيز أخنوش مساء اليوم الخميس بالرياض، لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في ثلاث اجتماعات قمة، ستناقش الوضع في غزة، والتعاون الاقتصادي السعودي الإفريقي.

ويضم الوفد المغربي في هذه اللقاءات رفيعة المستوى، السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

وهكذا سيمثل رئيس الحكومة جلالة الملك في أعمال القمة العربية الطارئة، والقمة الاسلامية الاستثنائية، اللتان ستعقدان بعد غد السبت وتناقشان تطورات الوضع في قطاع غزة.

كما سيمثل جلالة الملك في أعمال القمة الاقتصادية، السعودية الافريقية التي ستبحث من جهتها تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين وتفعيل مشاريع تنموية.

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