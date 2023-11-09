وزراء الخارجية العرب يرفضون “احتلال غزة”

2023-11-09 / 19:39
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هبة بريس

أعلن وزراء الخارجية العرب، عقب اجتماعهم في الرياض اليوم الخميس، رفضهم تهجير الفلسطينيين سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو الى مصر أو الأردن ، أو احتلال قطاع غزة، داعين إلى ” ضرورة محاسبة إسرائيل على جرائمها ضد الشعب الفلسطيني أمام المحاكم الدولية المعنية “.

واجتمع وزراء الخارجية العرب، اليوم الخميس، بالرياض، برئاسة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ومشاركة وفود وزارية من الدول العربية والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، لبحث العدوان الإسرائيلي على غزة، وسبل وقفه، وإعداد مشروعات القرارات العربية المتعلقة بهذا البند الوحيد لعرضها على الدورة غير العادية لمجلس الجامعة على مستوى القمة، والمقرر عقدها السبت بالرياض.

وأدان الوزراء في البيان الصادر عقب الاجتماع والذي شمل قرارات تعبر عن الموقف العربي من الحرب الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني “الاحتلال الإسرائيلي وعدوانه على قطاع غزة والدعوة إلى محاسبته على جرائمه ضد الشعب الفلسطيني ورفض إعادة احتلال إسرائيل لقطاع غزة ولأية أراض فلسطينية أخرى”.

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‫6 تعليقات

  1. مبروك عليكم الرفض
    أين وزارات الدفاع في هذه الحرب على إخوتنا و أخواتنا و شيوخنا و أبناءنا المسلمين

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  3. حبدنا لو اخدوا قرار او تهديد بإيقاف تصدير البترول كما فعلت إسرائيل باخواننا في قطاع غزة.

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  5. تشبت غريق بغريق هل انتم مجتمعون جميعا لتحدثوننا على رفض احتلال غزة و وانتم غير مستقلين حتى في ارائكم، خدلتمونا يا متصهيينين.
    غزة لها رب يا حميها اما انتم لا يرجى منكم خير

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