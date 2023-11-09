“الغرفة الفلاحة بجهة فاس مكناس” تتدارس الوضعية الفلاحية بالجهة

ع محياوي _ هبة بريس

عقد رئيس الغرفة الفلاحية لجهة فاس مكناس، هذا الأسبوع، بقطب الجودة بمكناس، لقاءا تواصليا مع أعضاء مكتب الغرفة الفلاحية وكافة رؤساء اللجان الدائمة.

هذا اللقاء التواصلي الجهوي، عرف مشاركة المدير الجهوي للفلاحة والسادة المديرين الجهويين للمديرية الجهوية للسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية، المديرية الجهوية للاستشارة الفلاحية، المديرية الجهوية لمجموعة القرض الفلاحي، المديرية الجهوية لسوناكوس، والمديرين الإقليمين للفلاحة.

وخصص هذا اللقاء لتدارس الوضعية الفلاحية بالجهة وتقديم إجراءات وتدابير الموسم الفلاحي 2023-2024 في إطار تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر.

وقد ثمن جميع المتدخلين هاته المبادرة باعتبارها فرصة للتواصل والتشاور بشأن برامج التنمية الفلاحية وذلك من خلال توحيد العمل وتحقيق الالتقائية.

هذا وسيتم عقد لقاءات مستقبلية على مستوى جميع أقاليم الجهة من أجل بسط الإجراءات المتخدة لانجاح انطلاقة الموسم الفلاحي وتفعيل استراتيجية التنمية الفلاحية على المستوى المحلي،ويرجع الفضل لهذه اللقاءات لمصطفى الميسوري رئيس الغرفة الفلاحية بالجهة الذي أعطى الكثير بفضل خبرته في ميدان الفلاحة ويتفور على شهادات عليا جامعية بالمدرسة العليا الدولية للتسير شعبة تسيير المقاولات ثم ماستر تخصص البنوك والمالية

انخرط الميسوري في العمل السياسي باسم حزب التجمع الوطني للأحرار ويعتر من أجود المنتخبين يصرف من ماله الخاص في كل التظاهرات يعول عليه الرئيس عزيز أخنوش بحنكته وكفاءته وكله أمل لخدمة الصالح العام وللدفاع على مصالح الفلاحين وحسن تمثيلهم، حيث نال ثقة فلاحي دائرته وممثلي فلاحي باقي دوائر جهة فاس مكناس ليتقلد منصب رئيس الغرفة الفلاحية لجهة فاس مكناس بالإجماع وكله حماس للرقي بهذه المؤسسة الدستورية.

ويعمل على المساهمة في تنزيل كل البرامج والمخططات الوطنية الخاصة بالقطاع الفلاحي والتنمية القروية بالشكل الذي يشرك الفلاح الصغير ويسهل ولوجه واستفادته من هاته المخططات بغية تحقيق التنمية المحلية وتحسين الدخل، العمل على تنمية قدرات الشباب بالعالم القروي من خلال استفادتهم من تكوينات علمية وتطبيقية كفيلة بضمان الرفع من قدراتهم المعرفية لفتح آفاق جديدة وخلق تنافسية تراعي التقدم التكنولوجي والعلمي (مهن حديثة، تسويق الكتروني، شراكات دولية،…)

حرصه على جعل الشباب والنساء المنحدرين من العالم القروي شركاء رئيسيين في عجلة التنمية المحلية عبر تشجيعهم على التنظيم في إطار هيئات مهنية وتنمية قدراتهم الذاتية من أجل تطوير تقنيات الإنتاج والتسويق، والقيام بدور الوساطة بينهم وبين المهنيين والإدارات والمؤسسات الوطنية والدولية والمنظمات الأجنبية الهادفة إلى غاية مماثلة

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