لاعب مصري بفريق إنجليزي يتضامن مع فلسطين

2023-11-09 / 19:03
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هبة بريس _ رياضة

رفع اللاعب المصري في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي سام مرسي علامة النصر بعد تسجيله هدفاً في لقاء مؤجل من الجولة الـ12 لبطولة “تشامبيونشيب”.

وأحرز مرسي، قائد فريق إبسويتش تاون هدف التعادل لفريقه أمام روثيرهام يونايتد مساء الثلاثاء.

وكان اللاعب المصري بين أوائل المدافعين عن فلسطين عقب هجمات الاحتلال التي يتعرض لها قطاع غزة منذ يوم 7 أكتوبر الماضي.

ويعتبر هذا الهدف هو الأول لسام مرسي في الموسم الحالي مع فريقه الإنجليزي، حيث سبق وأن لعب 13 مباراة نجح في تقديم تمريرتين حاسمتين.

سام مرسي (32) عام لاعب مصري من مواليد إنجلترا، وفضل اللعب لمنتخب لفراعنة حيث ينضم له على فترات.

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