بعد تخطيها ملايين المشاهدات في “مخاصماك”..فنانة مغربية تلج عالم التمثيل

القسم الفني: هبة بريس

أعربت المطربة المغربية نوال عبد الشافي، التي اشتهرت بأغنية “مخصماك”، عن سعادتها بخوضها أولى تجاربها في عالم التمثيل، وذلك بمشاركتها في فيلم “عادل مش عادل”.

وتعيش الفنانة المغربية قصة حب مع أحمد الفيشاوي، في العمل الذي تم الانتهاء من تصويره مؤخرًا ومن المرتقب عرضه في شهر ديسمبر المقبل.

وقالت عبد الشافي خلال آخر تصريح لها: “أحب التمثيل من صغري وشاركت في بعض الورش الفنية حتى أنمّي موهبتي”.

وأشارت إلى أن مشاركتها في الفيلم لم تقتصر على التمثيل فقط “وإنما على تقديم عددًا من الأغاني أيضًا، وإضافة إلى ذلك فقد انتهت من تسجيل مجموعة من الأغاني الجديدة التي ستقوم بطرحها خلال الأيام القليلة القادمة.

يذكر أن فيلم “عادل مش عادل” من بطولة أحمد الفيشاوي وشيري عادل ومحمود البزاوي ودينا وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أدهم سعيد وحسام كمال، ومن إخراج أحمد يسري.

وكانت أغنية “مخاصماك” التي قدمتها المطربة المغربية قد حققت نجاحا باهرا وانتشارا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي، متخطية حاجز 500 مليون مشاهدة على “تيك توك” و 120 مليون على “يوتيوب”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0