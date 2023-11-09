مواطنة طنجاوية تفجر قضية ” شهود الزور” ومطالب ل”وهبي” بفتح تحقيق

ع اللطيف بركة - هبة بريس

فجرت مواطنة طنجاوية ( ح.ا) قضية ” شهود الزور” في ملف لها تم الحكم فيه لصالح طليقها إبتدائيا واستئنافيا، بخصوص نزاع حول ملكية عقارات.

وقالت المشتكية في تصريح لميكروفون” هبة بريس” أن طليقها قام بإنجاز لفيف عدلي وتم الاعتماد فيه على العديد من ” شهود الزور” مما مكنه من إستصدار حكم الصالحه بمحاكم طنجة.

وفي تفاصيل هذه القضية، أن المشتكية كانت قد جمعتها مع المشتكى به علاقة زواج دامت 30 سنة، تكللت بستة أبناء، كانت تشتغل حينها في مجال الخياطة وبعد سنوات من العمل، قسط منه في إحدى الخليج، مكنها من شراء عقارات ووسعت من مجال تجارتها، لكن بعد سنوات طوال من الزواج وقع خلاف بين الطرفين انتهى بسلك مسطرة الطلاق الشقاق، لكن في الاخير اكتشفت ان الاخير بات يتحوز على أملاك بإسمها عبر الاعتماد على لفيف عدلي ل 12 من الشهود، ثلاثة منهم بحسب تصريحها لها معهم نزاع في المحكمة بسبب شهادة الزور.

وأضافت أنها قامت ببناء (فيلا) في ملكيتها مساحتها 400 متر سنة 2005، بعض الشهود أدلى بشهادته في لفيف أنه كان يتكلف بالعمال، وكان حينها لم يبلغ سن 18 عام.

مشيرة أنها تتحوز على شهود حقيقيين حضروا الى عمليات البناء منهم من كان يجلب مستلزمات البناء من خرسانة وجديد سنة 2019, وأنها تتحوز على فواتير تتبث أداءها ، في حين أن طليقها اعتمد على ما قال انها ” كامبيالات” مضيفة أن كل حججها الدامغة لم يأخد بها، متسائلة كيف تفقد عقارات في ملكيتها ولديها فواتير بالبناء وشهود حقيقيين لم يتم استدعاءهم في حين تم اعتماد على شهود استقدمهم الطليق.

وطالبت المشتكية من وزير العدل ” عبد اللطيف وهبي” بفتح تحقيق في قضيتها بحكم ان الملف وصل مرحلة النقض، وأنها باتت تتخوف من نفس مصير الحكم الابتدائي والاستئنافي، وان كافة حقوقها هضمت في هذا النزاع، وان كل ما تملك وتعب وشقاء حياتها بات مهدد بالضياع.

وتأمل المشتكية من حكماء محكمة النقض، الاطلاع على ملفها واعطاءه العناية الذي يستحقها، من أجل ارجاع الحق لصاحبه، مؤكدة أن وضعها النفسي ازداد سوءا بسبب هذه القضية مما يهددها ويهدد مصير ابناءها الستة.

وكان وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن تحدث في لقاءات صحفية، إعتزام وزارته وضع خطة عمل لمواجهة ” شهود الزور” بكافة محاكم المملكة، عبر نظام رقمي الكتروني يسجل معلوماتهم والقضايا التي أدلو بها بشهاداتهم أمام المحاكم.

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