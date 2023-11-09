الخلافات تعود للجامعة الحرة للتعليم بعد دعوة قيادتها لوقف الإضراب
هبة بريس ـ الدار البيضاء
تفاعل كبير ذاك الذي قوبلت به دعوة الجامعة الحرة للتعليم لقواعدها بوقف الإضرابات و العودة للأقسام لتفادي المزيد من الهدر المدرسي للتلاميذ مع مواصلة النضال بطرق أخرى.
و شكلت دعوة النقابة التابعة لإحدى أحزاب الأغلبية الحكومية الحدث الأبرز في الساعات الماضية، حيث طغى الأمر على النقاش الخاص بتنسيقيات الهيئة التعليمية و في مقدمتها الممثلة لأساتذة التعاقد.
و خلق قرار النقابة التعليمية المصنفة بين الأربعة الأوائل الأكبر في المغرب من حيث التمثيلية، نوعا من الارتباك و أجج الخلافات وسط الأساتذة و المعلمين، بين من قبل العودة للأقسام و بين من رفض ذلك.
و من شأن هذا القرار الجديد أن يحدث انقساما داخل الأوساط التعليمية خاصة بعد بروز أصوات أخرى من تنسيقيات متعددة تدعو للعودة للأقسام، لتفادي المزيد من هدر الزمن المدرسي للتلاميذ من جهة و لتجنب الاقتطاعات التي شرع في تنفيذها بسبب ما تعتبره الوزارة تغيبا عن العمل دون مبرر من جهة ثانية.
2 تعليقات
عنوان المقالة في واد وموضوعه في واد آخر.إنها إشارة تدل على أن جريدتكم هذه تنحو منحى فقدان المصداقية.
للعلمكم ما جاء على لسان تلك النقابة لن يزيد رجال التعليم الا الثبات والاتحاد وليس الانقسام
كلفوا أنفسكم عناء البحث قليلا فأنتم صحفيون (زعما)
لا توجد هناك أبدا ولو تنسيقية واحدة دعت إلى وقف الاضراب ولو مؤقتا .
الكلام على عواهنه كنا نعتقده يصدر من جهات مأجورة أو غير محترفة فقط