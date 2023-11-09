إضراب الأساتذة.. الحكومة: “باب الحوار مفتوح و لن يغلق”

هبة بريس - لبنى أبروك

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، على أن الحكومة لم تغلق باب الحوار مع رجال ونساء التعليم ولن تغلقه.

وقال بايتاس، في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس “الحكومة اعتبرت أن جميع اصلاحات الدولة الاجتماعية والاقتصادية والمالية العمومية والاصلاحات المرتبطة بالصورة الايجابية لبلادنا دوليا، لا يمكن أن تكتمل الا بمنظومة تعليمية، ولذلك اشتغلنا على هذا الموضوع بكل جدية منذ تنصيب الحكومة ورغم كافة الصعوبات.”

وأكد بايتاس على أن الحكومة لم تدخر أي جهد أو امكانات مالية لإصلاح قطاعي التعليم والصحة، مضيفا أنه “كان حوار مع النقابات ومع وزير القطاع شكيب بنموسى لدورات، ثم تم توقيع اتفاق 14 يناير الذي يعتبر الأساس، واليوم لدينا وضعية تالية النظام الأساسي الذي يعارض عليه بعض الأساتذة ومن جانب آخر، هناك حكومة لم تغلق الأبواب واستمرت في الحوار والنقاش.”.

وأضاف ذات المتحدث، أن رئيس الحكومة عقد اجتماعا مع النقابات والبلاغ الذي صدر عقب اللقاء كان واضحا، وأكد على أنه سيتم العمل جنبا الى جنب في اطار الحوار المفتوح واستحضار مكتسبات رجال ونساء التعليم واستحضار مصلحة التلميذ.”.

وشدد المسؤول الحكومي، على أن الآوان آن للعمل بشكل مشترك وسريع لمواجهة بعض التخوفات لدى رجال ونساء التعليم في حوار شفاف وهادئ ومعقول لمناقشة جميع القضايا والنقاط، قبل أن يختم بالقول “الحكومة لم تغلق باب الحوار ولن تغلقه لأننا نعتبر رجال ونساء التعليم شركاء في اصلاح النظام التعليمي ولا يمكننا الاصلاح دون شراكة أساسية معهم .”

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