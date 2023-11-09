اشتوكة: مداهمة مصنع سري لصنع الماحيا واعتقال شخصين

2023-11-09 / 15:18
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

حجزت مصالح المركز الترابي للدرك بأيت اعميرة بإقليم اشتوكة ايت باهات، كمية وصفت بالكبيرة من مسكر ماء الحياة ، بعد مداهمة مصنع سري ، مساء أمس الأربعاء 8 نونبر الجاري.

العملية أسفرت عن توقيف شخصين، أحدهما الملقب ‘ ولد الباشا” ضواحي دوار “توعمال” التابع لجماعة آيت عميرة، رفقة شخص آخر يشتبه في تورطه في نفس النشاط الإجرامي.

وقد وضع الموقوفيْن تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث المفعل تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية المتعينة وإحالتهما على أنظار العدالة.

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