إضراب الأساتذة.. بايتاس: “لا يمكن أن يبقى التلاميذ دون دراسة”
هبة بريس - لبنى أبروك
تأسف الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، لاستمرار إضرابات رجال ونساء التعليم عن العمل، وهدر الزمن الدراسي.
وقال بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت مجلس الحكومة المنعقد يومه الخميس، “لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يبقى التلاميذ دون حصص دراسة وأن يستمر الهدر المدرسي، وأن يستمر الآباء يضعون ايديهم على قلوبهم لأنهم يشاهدون ابنائهم لا يحصلون على التعليم.”.
وشدد المسؤول الحكومي، على أن باب الحوار مفتوح لتجاوز هذه الأزمة، مسترسلا بالقول”آن الآوان للعمل بشكل مشترك وسريع لمواجهة بعض التخوفات لدى رجال ونساء التعليم في حوار شفاف وهادئ ومعقول لمناقشة جميع القضايا والنقاط.”
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5 تعليقات
سبب كل المشاكل التي يعاني منها الوطن هم السياسيين واصحاب الدكاكين السياسية
يتهمون الاستاذ ويتهمون الممرض والطبيب ويتهمون الموظف البسيط و حتى المعطل هؤلاء عندما يطالبون بالسط الحقوق يتهمون
اما عصابات النهب والفساد ومن افسدوا البرامج والمخططات الاستعجالية فلا احد يتهمهم او يذكرهم
هم من اغرقوا الوطن في الفقر والتخلف والبطالة
الحوار هو الاساس لحل المشاكل
لو كانوا ابنائكم يدرسون بالتعليم العمومي لن تنقطع الدراسة يوما واحدا لكنهم أبناء المغاربة البسطاء فهو شيء محمود ان لا يدرسوا فهذا هو مبتغاكم للحصول على جيل مغيب العقل,
لو كانت المحكومة حكومة لوجدت حل منذ الاسبوع الاول لكنها تلعب على الوتر الحساس وربما ستخرج الامور عن السيطرة اذا خرج الاباء للاحتجاج لأنهم لن يطالبوا فقط بالدراسة
وأيضا الأساتذة لا يمكن لهم البقاء هكذا
كل الدعم للأساتذة