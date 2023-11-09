القضاء يعزل رئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة فاس مكناس

هبة بريس _ فاس

علمت هبة بريس من مصدر مطلع ، أن محكمة النقض أيدت حكم محكمة الإستئناف الإدارية بعدم أهلية عبد المالك البوطيين رئيس غرفة الصناعة التقليدية والخدمات لجهة فاس- مكناس لشغل هذا المنصب لافتقاده لشهادة الدروس الإبتدائية.

ويأتي تأييد الحكم بمحكمة النقض حسب ذات المصدر، بعد الحكم إبتدائيا لصالح الرئيس البوطيين واستئنافيا ضده.

وجاء هذا الحكم بعد طعن كان قد تقدم به هشام مرون المستشار في الغرفة ذاتها، وقريبا سيعلن عن جلسة جديدة، من أجل إعادة انتخاب رئيس جديد لغرفة الصناعة التقليدية والخدمات بجهة فاس مكناس، فور تبليغه بالحكم النهائي.

للإشارة الرئيس عبد المالك البوطيين يعتبر من أجود المنتخبين يتميز بسمعة طيبة تولى هذا المنصب لولايتين متتاليتين، عن حزب الحركة الشعبية، و لكن القضاء له كلمته الأخيرة.

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