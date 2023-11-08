ريال مدريد يتأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد يتأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

2023-11-08 / 22:55
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هبة بريس _ رياضة

حقق ريال مدريد الإسباني فوزا كبيرا على سبورتينج براغا البرتغالي بنتيجة 3-0، في المباراة التي أقيمت على ملعب “سانتياجو برنابيو”، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

افتتح إبراهيم دياز التسجيل للريال في الدقيقة 27، وأضاف فينيسيوس جونيور الهدف الثاني للميرنغي في الدقيقة 58، وأحرز رودريغو الهدف الثالث في الدقيقة 61.

وحسم ريال مدريد تأهله إلى دور ثمن نهائي دوري الأبطال قبل جولتين من نهاية دور المجموعات بعد تحقيقه 4 انتصارات متتالية بالعلامة الكاملة.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة الثالثة، بينما يأتي سبورتنج براغا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

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