اتفاقية شراكة بين جامعة الكرة ومؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة

وقعت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اليوم الأربعاء، اتفاقية شراكة مع مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة “FMSS”، تتمحور حول تطوير مجال الطب الرياضي في المغرب، وذلك من خلال إحداث مؤسسات ومراكز صحية في مختلف أنحاء المملكة.

وتأتي هذه الخطوة تماشيا مع مخطط التنمية المحلي في المجال الصحي، وأيضا في إطار استعدادات المغرب لاحتضان نهائيات كأس العالم “مونديال 2030” بشراكة مع البرتغال وإسبانيا.

في ضوء الأحداث الكروية الكبرى التي ستشهدها بلادنا السنوات المقبلة، بما في ذلك تنظيم كأس الأمم الإفريقية 2025، وكأس إفريقيا للسيدات 2024، وأيضا كأس العالم 2030، وقعت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اتفاقية شراكة مع مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة، خلال حفل أقيم، الأربعاء 8 نونبر 2023، بمركب محمد السادس بسلا.

هذه الاتفاقية وقعها فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والحسن بليماني، رئيس مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة، وهدفها تعزيز وتطوير الطب الرياضي.

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