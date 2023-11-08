اتفاقية شراكة بين جامعة الكرة ومؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة

اتفاقية شراكة بين جامعة الكرة ومؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة

2023-11-08 / 12:33
0

وقعت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اليوم الأربعاء، اتفاقية شراكة مع مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة “FMSS”، تتمحور حول تطوير مجال الطب الرياضي في المغرب، وذلك من خلال إحداث مؤسسات ومراكز صحية في مختلف أنحاء المملكة.

وتأتي هذه الخطوة تماشيا مع مخطط التنمية المحلي في المجال الصحي، وأيضا في إطار استعدادات المغرب لاحتضان نهائيات كأس العالم “مونديال 2030” بشراكة مع البرتغال وإسبانيا.

في ضوء الأحداث الكروية الكبرى التي ستشهدها بلادنا السنوات المقبلة، بما في ذلك تنظيم كأس الأمم الإفريقية 2025، وكأس إفريقيا للسيدات 2024، وأيضا كأس العالم 2030، وقعت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اتفاقية شراكة مع مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة، خلال حفل أقيم، الأربعاء 8 نونبر 2023، بمركب محمد السادس بسلا.

هذه الاتفاقية وقعها فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والحسن بليماني، رئيس مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة، وهدفها تعزيز وتطوير الطب الرياضي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of إقالة مدرب فرنسي بسبب تصريح عنصري تجاه المغاربة

إقالة مدرب فرنسي بسبب تصريح عنصري تجاه المغاربة

2023-11-08 / 14:48
Photo of طواف بوركينا فاسو للدراجات.. الرئيس البوركينابي: ” شكرا بزاف لأصدقائنا المغاربة”

طواف بوركينا فاسو للدراجات.. الرئيس البوركينابي: ” شكرا بزاف…

2023-11-08 / 09:38
Photo of الجرافات تقتحم ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء

الجرافات تقتحم ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء

2023-11-07 / 22:25
Photo of عصابة مسلحة تقتحم منزل صديقة نيمار لاختطاف ابنته

عصابة مسلحة تقتحم منزل صديقة نيمار لاختطاف ابنته

2023-11-07 / 21:54
Photo of شجار حاد بين بنزيما ومدرب إتحاد جدة السعودي

شجار حاد بين بنزيما ومدرب إتحاد جدة السعودي

2023-11-07 / 21:54
Photo of دوري أبطال أوروبا.. شاختار يلحق الخسارة الأولى ببرشلونة

دوري أبطال أوروبا.. شاختار يلحق الخسارة الأولى ببرشلونة

2023-11-07 / 20:46
Photo of مدرب المنتخب المغربي النسوي يستدعي 27 لاعبة استعدادا لتصفيات “مونديال الشابات”

مدرب المنتخب المغربي النسوي يستدعي 27 لاعبة استعدادا لتصفيات…

2023-11-07 / 20:03
Photo of رحيمي يقود العين للفوز والتأهل إلى الدور القادم في دوري أبطال آسيا

رحيمي يقود العين للفوز والتأهل إلى الدور القادم في…

2023-11-07 / 19:00
Photo of الدوري الأفريقي.. موعد مباراة الوداد ضد صن داونز في إياب النهائي والقنوات الناقلة

الدوري الأفريقي.. موعد مباراة الوداد ضد صن داونز في…

2023-11-07 / 18:01
Photo of موعد مباراة المنتخب المغربي ضد بنما في كأس العالم للفتيان

موعد مباراة المنتخب المغربي ضد بنما في كأس العالم…

2023-11-07 / 17:16

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق