أسعار الخضر تواصل الارتفاع.. ومغاربة “لافوكا ولات رخص من البطاطا”

هبة بريس - الرباط

تواصل أسعار الخضر الأكثر استهلاكا بكافة الأسواق، بمختلف مدن المملكة، ارتفاعا ملحوظا.

وتجاوز سعر البطاطس 12 درهما، والطماطم 10 دراهم، وتراوحت أسعار البصل بين 8 و11 درهما، والفلفل 8 دراهم، وغيرها من الخضر التي تعرف إقبالا من المغاربة.

بدورها، استقرت أسعار الدجاج المرتفعة، حيث تجاوز سعر الدجاج الحي 18 درهما، وتراوح سعر الدجاج المذبوح بين 36 و45 درهما، مع ارتفاع أسعار البيض التي ترواحت بين 1.50 سنتيما و1.70 سنتيما.

وفي هذا الصدد، عبر عدد من المواطنين عن استيائهم بسبب هذه الارتفاعات المتتالية والمستمرة.

وتفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع هذا الغلاء، وقال أحد المعلقين: “عشنا وشفنا.. لافوكا ولات رخص من البطاطا”.

وأضاف آخر “دابا كثر من عامين مبقيناش كنشوفو الخضرة بجوج دراهم و3 دراهم.. المواطن البسيط ولا كيخمم فقفة السوق كثر من واجب الكراء”.

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